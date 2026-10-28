Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не получали приказа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает УНИАН.

По его словам, ранее Киев неоднократно призывали отказаться от таких атак. После заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии Украина в течение трех суток воздерживалась от ударов по российским НПЗ, несмотря на атаки России на украинскую энергетику.

«Я сказал: «Давайте хотя бы 72 часа будем спокойно отвечать по другим целям. НПЗ не трогаем». Это не помогло. Была разная риторика. И нам никто не поблагодарил за эти три суток», — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские военные продолжают проводить ответные операции, в том числе против объектов, связанных с российскими баллистическими ракетами.

При этом Зеленский подчеркнул, что корабли, следующие из России в США, украинские военные не трогают, поскольку они имеют отношение к Соединенным Штатам.