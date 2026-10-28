В Сербии у посольства Израиля несовершеннолетний напал на полицейского с ножами и с криками «Аллаху акбар», сотрудник полиции застрелил нападавшего.

Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

«Несовершеннолетний, личность которого пока не установлена, предположительно из Шабаца, выкрикивая «Аллаху акбар», напал с двумя ножами на сотрудника жандармерии. Сотрудник жандармерии убил нападавшего в порядке самообороны, при этом сам получил легкие ранения», — заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

После нападения в Сербии объявили красный уровень террористической угрозы.

Дачич заявил, что службы безопасности Сербии следили за нападавшим. По имеющейся информации, он являлся сторонником ИГИЛ.