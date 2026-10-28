Владимир Путин привык играть вдолгую. На протяжении десятилетий российский лидер стремился подчинить Украину своему влиянию. Столь же долго он выстраивал отношения с Дональдом Трампом. Теперь успех на втором направлении позволяет Путину компенсировать неудачи на первом. После почти пяти лет безуспешных попыток России достичь своих целей в войне против Украины американский президент помогает ему приблизиться к победе. Ослабляя санкции против России, сокращая военную и экономическую помощь Украине, нарушая сотрудничество в сфере разведки и оказывая давление на президента Владимира Зеленского с целью заставить его принять условия Путина, Трамп повышает вероятность того, что Москва сможет закрепить за собой значительные украинские территории и установить фактический контроль над будущими решениями Киева. Сегодня такая перспектива выглядит более реальной, чем почти в любой другой момент с февраля 2022 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину стратегическая инициатива на поле боя неоднократно переходила от одной стороны к другой. Первоначально преимущество было у российских войск. Однако к осени 2022 года Украина перехватила инициативу и освободила настолько значительные территории, ранее находившиеся под российским контролем, что в Вашингтоне начали опасаться возможного применения Путиным ядерного оружия для остановки украинского наступления.

Затем война превратилась в изнурительное позиционное противостояние, сопровождавшееся тяжёлыми потерями. Такая ситуация сохранялась до весны прошлого года, когда инициатива вновь начала переходить к Украине. Киев развернул новые дальнобойные ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории, беспилотники средней дальности для ударов по маршрутам снабжения российских войск на оккупированных территориях восточной Украины, а также усовершенствованные дроны-перехватчики, обеспечивающие более эффективную защиту украинских городов от российских атак. Российская армия оказалась неспособна добиться продвижения на фронте, тогда как украинские подразделения даже достигли определённых успехов в освобождении территорий.

Однако действия Трампа помогли вновь склонить баланс сил в пользу России. Столкнувшись с отсутствием существенных успехов на фронте, Путин сосредоточился на запугивании украинского общества посредством ракетных ударов и атак беспилотников по гражданскому населению и жизненно важной инфраструктуре, прежде всего энергетическим объектам и системам водоснабжения. Расчёт заключается в том, что страдания населения заставят украинцев оказать давление на Зеленского и вынудить его капитулировать.

Появление новых вооружений сделало эту кампанию особенно разрушительной. Речь, в частности, идёт о массовом производстве баллистических ракет и новом беспилотнике «Герань-5», оснащённом мощным китайским реактивным двигателем, который украинские системы противовоздушной обороны не способны перехватить. Обладая численным превосходством в войсках, более значительными военно-промышленными мощностями и некоторыми новыми, более совершенными видами вооружений, Путин считает, что может позволить себе продолжать войну, несмотря на кажущийся тупик на фронте.

Поддержка Трампа лишь укрепила убеждённость Путина в том, что время работает на него. За последние несколько недель американский президент и его союзники расширили помощь Москве: приостановили действие санкций, начали закупать российское дизельное топливо, создали препятствия для доступа Украины к системам связи Starlink и Starshield и даже стали настаивать на необходимости ухода Зеленского с поста президента.

«Совершенно очевидно и то, что, когда некоторые партнёры ослабляют давление на Россию, это лишь укрепляет уверенность Путина в достижимости его целей», — отметил Зеленский.

Сочетание сокращающейся американской поддержки, особенно в сфере противовоздушной обороны, и увеличения количества российских ракет и более скоростных беспилотников может сделать предстоящую зиму самой тяжёлой для украинцев за всё время войны.

Долгосрочная стратегия Путина в отношении Трампа начала формироваться много лет назад. Её движущей силой была не столько какая-либо конкретная цель, сколько надежда на то, что влияние Кремля на американского политика однажды окажется полезным. Подобный подход является характерным приёмом КГБ. Теперь этот момент наступил.

Задолго до того, как Трамп впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, связанные с Путиным российские предприниматели стремились наладить деловые отношения с будущим американским лидером, который в то время занимался недвижимостью. Наиболее известным примером стало сотрудничество Трампа с Эмином и Арасом Агаларовыми при организации конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году.

Впоследствии Путин организовал беспрецедентное иностранное вмешательство в президентские выборы 2016 года, стремясь помочь Трампу и нанести ущерб его сопернице Хиллари Клинтон. Невозможно доказать, повлияли ли на исход голосования похищение и публикация российской стороной электронных писем предвыборного штаба Клинтон в сочетании с масштабной кампанией в социальных сетях в поддержку Трампа. Однако сам факт попыток Путина повлиять на результаты выборов не вызывает сомнений.

В 2017 году усилия Путина по сближению с Трампом начали приносить первые результаты, хотя преимущественно на уровне политической атмосферы.

Ещё более показательным стал саммит в Хельсинки в 2018 году. Тогда Трамп публично усомнился в выводах собственных разведывательных служб относительно российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, фактически поддержав отрицания Путина.

Тем не менее во время первого президентского срока Трампа его восторженная риторика в адрес Путина лишь незначительно повлияла на реальную политику США в отношении России. Отчасти это объяснялось тем, что ряд высокопоставленных представителей команды национальной безопасности — советник президента по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер, министр обороны Джеймс Мэттис и государственный секретарь Майк Помпео — сдерживали Трампа, не позволяя ему полностью переориентировать американскую политику в пророссийском направлении.

После переизбрания Трампа в 2024 году многолетние усилия Кремля по установлению тесных отношений с ним начали приносить более ощутимые результаты.

Самым значимым решением стало прекращение прямой американской военной и экономической помощи Украине. До этого Соединённые Штаты оставались крупнейшим государством-донором Киева.

Трамп по-прежнему разрешает американским компаниям продавать отдельные виды вооружений европейским правительствам, которые затем передают их Украине. Однако даже этот канал поставок периодически сталкивается с перебоями, а объёмы поступающих вооружений и боеприпасов несопоставимы с масштабами прежней американской помощи.

Особенно остро Украина нуждается в ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов Patriot. Их запасы крайне ограничены, в том числе потому, что США израсходовали значительное количество таких ракет во время войны Трампа с Ираном.

Другие действия Вашингтона также ослабили позиции Украины и сыграли на руку России.

Трамп категорически заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Во время прошлогоднего саммита на Аляске он устроил Путину торжественный приём с красной ковровой дорожкой. На встрече президенты обсуждали возможность оказания давления на Украину с целью заставить её отказаться от оставшейся под контролем Киева части Донбасса — восточного региона, который Путин пытается захватить с 2014 года.

Трамп неоднократно публично отчитывал Зеленского. Наиболее резонансный эпизод произошёл во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда американский президент перебил украинского лидера и повысил на него голос: «Вы уже достаточно наговорили. Вы не побеждаете в этой войне… У вас нет козырей».

Впоследствии Трамп временами возвращался к более доброжелательному общению с украинским президентом. Однако затем он вновь перешёл к открытой враждебности, фактически повторив позицию Путина, заявив, что «Украине пора обзавестись новым президентом».

За последние две недели Трамп ещё больше усилил поддержку военных усилий Путина.

Он отменил санкционные ограничения, препятствовавшие экспорту российского дизельного топлива, что позволит Москве получить миллиарды долларов дополнительных доходов для финансирования военных операций.

Кроме того, Трамп подписал исполнительный указ о приостановке новых санкций, предусмотренных законом Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года, который сам же подписал всего несколькими неделями ранее.

Возникли и новые перебои в передаче Украине отдельных видов разведывательной информации, предоставить которую способны только Соединённые Штаты.

Однако наиболее серьёзные последствия имели нарушения доступа Украины к системам связи Starlink и Starshield, предоставляемым компанией SpaceX. Её владельцем является Илон Маск — один из крупнейших сторонников и союзников Трампа, ранее занимавший должность в его администрации.

Киев нуждается в обеих системах для наведения собственных беспилотников, а также обнаружения российских дронов и ракет и защиты от них.

До сих пор неясно, были ли перебои инициированы американским правительством или Маск самостоятельно распорядился ограничить работу систем.

Однако последствия оказались очевидными: больше российских беспилотников и ракет смогли поразить больше целей на территории Украины, включая мирных жителей; больше российских вооружений удалось перебросить ближе к линии фронта; больше украинских беспилотников потеряли управление и упали.

Параллельно команды Путина и Трампа ведут переговоры о новых коммерческих соглашениях.

Среди обсуждаемых проектов — приобретение американскими инвесторами активов крупной российской нефтяной компании «Лукойл», продажа ныне неработающего газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию и Германию, а также тайные российские инвестиции в проект по производству сжиженного природного газа на Аляске.

Если эти инициативы будут реализованы, каждая из них обеспечит Путину дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Тем не менее украинцы не намерены сдаваться. Согласно опросам общественного мнения, устойчивое большинство населения по-прежнему считает, что страна должна продолжать сопротивление.

Европейские государства также не собираются отказываться от поддержки Украины.

Путин рассчитывал, что прекращение американской военной и экономической помощи в начале второго президентского срока Трампа приведёт к быстрому краху Украины или её капитуляции. Однако он недооценил готовность и способность европейских стран восполнить образовавшийся после ухода США пробел.

Более того, украинские оборонно-технологические компании в ускоренном режиме разрабатывают новые вооружения, способные перехватывать стремительно растущее количество российских баллистических ракет и высокоскоростных беспилотников «Герань-5».

В настоящее время баланс сил сместился в пользу России. Однако украинцы уже неоднократно опровергали прогнозы и возвращали себе инициативу. Они способны сделать это вновь.

Американская политика также может измениться, особенно после промежуточных выборов в Конгресс.

Американское общество не поддерживает сближение Трампа с Путиным и отказ от помощи Украине, что делает сохранение нынешнего внешнеполитического курса политически сложной задачей для администрации.

Если на промежуточных выборах на следующей неделе демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса, они вполне могут использовать полученный мандат избирателей для расследования американо-российских коммерческих соглашений.

Они также смогут инициировать новые законопроекты о возобновлении американской военной и экономической помощи Украине, запрете на ограничение работы Starlink и Starshield либо принять законодательные меры для обеспечения исполнения уже действующих санкционных законов.

Даже сам Трамп ранее временами дистанцировался от Путина. Однажды он публично задался вопросом, не «водит ли Путин его за нос». Не исключено, что он вновь изменит свою позицию.

Путину также следует понимать, что его многолетние усилия по выстраиванию отношений с Трампом представляют собой политический ресурс, ценность которого постепенно снижается.

Маловероятно, что какой-либо следующий президент США — будь то демократ или республиканец — продолжит нынешний курс Трампа в отношении России.

Уже на следующей неделе Трамп фактически превратится в «хромую утку» — президента, чей срок полномочий приближается к завершению и чьё политическое влияние постепенно ослабевает. В течение следующих двух лет его возможности определять американскую политику в отношении России будут сокращаться.

Поэтому Путину было бы разумно уже сейчас всерьёз заняться переговорами о прекращении огня. В дальнейшем его шансы добиться выгодного для себя соглашения будут только уменьшаться.