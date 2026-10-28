Минувшей ночью ВСУ атаковали химзавод «Азот» в Новомосковске Тульской области России, а в Липецке в районе Новолипецкого металлургического комбината возник пожар после падения обломков крылатой ракеты «Фламинго».

По данным мониторинговых каналов, над Липецком работали зенитные комплексы «Панцирь» по реактивным целям.

Официальных данных о масштабах повреждений комбината и пострадавших не поступало. Видеозаписи, распространённые в социальных сетях, фиксируют крупный пожар и задымление в районе предприятия. Предварительно возгорание связывают с падением обломков после работы ПВО.

НЛМК — крупнейший производитель стали в России и ключевой актив группы НЛМК. Комбинат выпускает металлопрокат для строительства, машиностроения и трубной промышленности.

Атакованный химзавод «Азот» входит в группу «ЕвроХим» и является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России. Предприятие выпускает аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол.

