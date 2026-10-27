Внешняя политика может сыграть необычайно важную роль на промежуточных выборах в США 3 ноября. Избиратели недовольны ценами на бензин, которые с начала года выросли более чем на треть. Многие винят в ухудшении своего финансового положения решение президента Дональда Трампа начать войну с Ираном и развязанную им торговую войну с Канадой.

Хотя сам Трамп не участвует в выборах, избиратели всё больше склоняются к голосованию против его партии.

Большинство ведущих аналитиков прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над Палатой представителей. Это позволит демократам руководить подготовкой ежегодных законопроектов о военных расходах и финансировании внешней помощи, а также проводить слушания для проверки внешнеполитических решений администрации.

Перспективы получения контроля над Сенатом менее определённы, хотя шансы демократов за последние недели выросли. В случае победы они смогут блокировать утверждение кандидатов Трампа на ключевые должности в сфере национальной безопасности, получив дополнительный рычаг давления в спорах по вопросам Ирана, Китая, искусственного интеллекта и передислокации войск.

В случае получения контроля над одной или обеими палатами Конгресса демократы, вероятнее всего, сосредоточатся на пяти основных внешнеполитических направлениях.

Демократы рассматривают предполагаемую коррупцию в администрации Трампа как действенный предвыборный аргумент, связывая недовольство высокой стоимостью жизни с сообщениями об использовании служебного положения в личных интересах друзьями и родственниками президента. В случае победы на выборах в Палату представителей они обещают расследовать эти обвинения.

«Трамп превратил национальную безопасность и внешнюю политику в один из главных инструментов извлечения прибыли из государственной власти», — заявил Foreign Policy конгрессмен Джейсон Кроу, координирующий усилия демократов в конкурентных избирательных округах.

По его словам, президент «с поразительным пренебрежением ко всем нормам» осуществляет «рэкетирскую операцию по вымогательству денег и продвижению собственного бизнеса».

Одним из объектов расследований может стать принятие Трампом от Катара роскошного самолёта стоимостью 400 млн долларов. Другим — предполагаемая связь между инвестициями Абу-Даби в криптовалютный бизнес семьи президента и решением Белого дома разрешить экспорт 500 тысяч передовых микрочипов в ОАЭ, несмотря на опасения их возможной передачи Китаю.

Сотрудник аппарата сенаторов-демократов, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что в случае получения большинства в Сенате демократы также сосредоточатся на предполагаемой коррупции с иностранным участием, включая поступление зарубежных средств семье президента и его ближайшим соратникам.

По его словам, представители администрации не просто размыли границы допустимого, но и явно переступили их, нарушая законодательство и этические нормы.

В октябре сенатор Крис Мёрфи заявил о намерении использовать новые надзорные полномочия для расследования решения Трампа поручать важнейшие дипломатические переговоры родственникам и личным друзьям, включая Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

«Белый дом, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф хотят сохранить дипломатию в отношениях со странами Персидского залива под собственным контролем, потому что это схема личного обогащения», — заявил Мёрфи.

По его словам, они не заинтересованы в назначении влиятельных и квалифицированных послов, способных привлечь внимание к коррупции и воспрепятствовать подобной деятельности.

Война с Ираном крайне непопулярна среди американских избирателей и может нанести республиканцам на выборах больший ущерб, чем любой другой вопрос.

Недовольство вызвано ростом цен на бензин и инфляции, постоянно меняющимися целями администрации и отсутствием прозрачной стратегии. При этом Трамп неоднократно преуменьшал экономические последствия конфликта, завершения которого пока не предвидится.

Хотя некоторые республиканцы также критиковали войну, попытки демократов добиться её прекращения до сих пор не увенчались успехом.

Однако контроль над одной или обеими палатами Конгресса позволит демократам осложнить продолжение военной кампании, в том числе посредством ограничения финансирования, парламентских слушаний и расследований.

«Первоочередная задача — получить контроль над комитетами, направлять обязательные к исполнению повестки и добиваться предоставления информации, которую мы давно запрашиваем. Сколько стоит война с Ираном? Каковы потери? Какой ущерб нанесён объектам? В каком состоянии находятся запасы вооружений?» — заявил Кроу.

Конгрессмен, входящий в комитет Палаты представителей по вооружённым силам, подчеркнул необходимость выяснить, как американская армия защищает примерно 55 тысяч военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, от атак беспилотников.

Сенатор Крис Мёрфи, член комитета по международным отношениям, обвинил министра обороны Пита Хегсета в сокрытии от американского общества «стоимости и последствий этой войны» и призвал демократов сделать её прекращение приоритетом.

«Совершенно возмутительно, что мне и сенаторам-республиканцам отказывают в возможности лично ознакомиться с масштабами ущерба. Мы переживаем крайне опасный момент, когда администрация демонстративно пренебрегает Конгрессом, делая вид, будто мы совершенно не имеем значения», — заявил он.

Мёрфи подчеркнул, что в случае победы демократы смогут определять дальнейшее финансирование войны и содержание закона об оборонных полномочиях. Если конфликт продолжится в начале 2027 года, Конгресс, по его мнению, не должен выделять Министерству обороны новые средства без обязательного условия прекращения боевых действий.

Администрация Трампа вызвала обеспокоенность европейских союзников угрозами аннексировать Гренландию, обсуждением масштабного сокращения американского военного присутствия в Европе и политикой, благоприятной для России.

Победа демократов может осложнить реализацию этих планов.

«Мы знаем, что они пытаются изменить масштабы американского военного присутствия в Европе и что его пересмотр направлен на последующее сокращение. Мы будем этому противодействовать, поскольку у нас существуют серьёзные политические разногласия с администрацией», — заявил Кроу.

Украина, давно испытывающая нехватку новых поставок американской помощи, может получить дополнительное вооружение благодаря усилиям Конгресса.

По словам Кроу, среди законодателей сохраняется достаточно прочное согласие относительно необходимости поддерживать Киев. Демократы намерены увеличить финансирование Инициативы содействия безопасности Украины, включить соответствующие положения в Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) и обязать администрацию закупать вооружения.

Конгрессмен Джим Хаймс, ведущий представитель демократов в комитете Палаты представителей по разведке, заявил в Варшаве, что пакеты помощи Украине смогут утверждаться значительно быстрее.

«Это означает, что пакеты помощи будут проходить согласование не за девять месяцев, а за девять дней или, в крайнем случае, девять недель. И сигнал поддержки Украины будет совершенно иным», — отметил он.

Однако даже среди демократов сформировалось широкое согласие относительно необходимости усиления европейской ответственности за собственную оборону.

«Американцы продолжат настаивать на том, чтобы европейцы играли более значительную роль. Возможно, у нас просто больше нет финансовых ресурсов, чтобы выполнять ту роль, которую мы играли раньше», — признал Хаймс.

Администрация Трампа уже более года наносит удары по судам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, которые, по утверждению Вашингтона, используются для перевозки наркотиков.

В результате атак, которые эксперты считают незаконными с точки зрения американского и международного права, погибли по меньшей мере 246 человек. Администрация утверждает, что её целью являются опасные «наркотеррористы», однако не представила подтверждающих доказательств.

Демократы критикуют как сами удары, так и более широкую политику администрации в Латинской Америке, где США сохраняют значительное военное присутствие и призывают другие государства участвовать в совместных операциях против наркокартелей.

Попытки демократов ограничить действия Трампа посредством резолюций о военных полномочиях пока не принесли результатов.

Значительная часть деятельности администрации в регионе осуществлялась без широкой огласки либо оставалась в тени других событий, прежде всего войны с Ираном.

Однако победа демократов может усилить парламентский контроль посредством слушаний и расследований. Получив большинство хотя бы в одной палате, они также смогут попытаться ограничить военные операции через механизмы финансирования.

Удары по судам начались в сентябре прошлого года и предшествовали операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого администрация Трампа обвинила в наркоторговле. Эксперты при этом отмечали, что доказать подобные обвинения крайне сложно.

Последующие действия Белого дома в Венесуэле также вызвали споры. Вместо продвижения демократического процесса или поддержки находящейся в изгнании оппозиционного лидера Марии Корины Мачадо Трамп фактически согласился сохранить существующий режим, исключив из него лишь Мадуро.

Белый дом оправдывает свои действия возможностью получить доступ к огромным нефтяным запасам Венесуэлы.

В конце августа администрация объявила о соглашении с венесуэльским правительством, которое должно предоставить США «контроль» над более чем 65 млрд баррелей нефти. Однако существуют серьёзные сомнения в том, что Вашингтон сможет извлечь из сделки выгоду в заявленных Трампом масштабах.

В случае убедительной победы демократы смогут потребовать от администрации более подробных объяснений. Ведущие представители партии в обеих палатах Конгресса уже неоднократно призывали обеспечить прозрачность и подотчётность в вопросах ударов по судам и участия США в венесуэльской нефтедобыче.

Стремительное развитие искусственного интеллекта в этом году встревожило американских законодателей почти так же сильно, как масштабные геополитические конфликты.

Модели ИИ начинают действовать непредсказуемо и взламывать веб-сайты. По имеющимся сообщениям, злоумышленники используют их для совершенствования технологий баллистических ракет.

Одновременно OpenAI и Anthropic предупреждают, что их технологии потенциально способны привести к гибели человечества, и призывают государство установить регулирование.

Однако Трамп, судя по всему, не заинтересован в таком подходе. Он призывает компании продолжать разработки, ограничившись обязательством саморегулирования, которое назвал «морально обязывающим» и предложил подписать ведущим разработчикам ИИ.

Демократы придерживаются иной позиции.

«Дональд Трамп считает себя самым умным человеком в комнате и уверен, что способен справиться с ситуацией. Но он ошибается», — заявил Кроу в интервью Foreign Policy.

«Мы понимаем, что государство должно играть определённую роль. Необходимо притормозить развитие искусственного интеллекта, чтобы успеть установить надлежащие защитные механизмы».

По словам Мёрфи, подобную точку зрения разделяют представители обеих палат Конгресса, а возможно, и обеих партий.

Выступая в сентябре на форуме FP Tech & AI Forum, сенатор заявил, что главная проблема заключается в недоверии общества к способности властей защитить граждан от потенциально разрушительных последствий бесконтрольного развития ИИ.

«Люди не верят, что мы действительно защитим их от потенциально колоссальных негативных последствий нерегулируемого и бесконтрольного искусственного интеллекта», — отметил он.

По словам Мёрфи, неспособность государства принять меры может поставить под угрозу само существование американской демократии.

«Это может стать концом нашей демократии, если люди по обе стороны политического спектра будут умолять нас сделать то, что мы делали с каждой новой сложной технологией со времён промышленной революции, — регулировать и контролировать её, чтобы получать пользу и предотвращать вред, — а мы так и не возьмёмся за эту работу».

Мёрфи выделил три направления возможного регулирования.

Первое — запрет использования дипфейков в политике либо обязательная маркировка контента, созданного искусственным интеллектом.

Второе — запрет так называемых ИИ-компаньонов, или чат-ботов, имитирующих дружеское общение, которых сенатор назвал «ядом для наших детей».

Третье — введение обязательной процедуры одобрения новых передовых моделей ИИ до их выпуска на рынок.

«Все три меры вполне осуществимы, не вызывают чрезмерных политических разногласий и могут быть реализованы в обозримом будущем. Это позволило бы укрепить доверие общества к нашей способности справляться с более сложными угрозами в будущем», — заключил Мёрфи.