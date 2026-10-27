Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия стремится установить контроль над Украиной ради сохранения статуса глобальной державы.

По его словам, американские переговорщики ошибочно полагают, что война ведётся исключительно за территории и уступка Киевом последних двух городов Донбасса позволит Путину «сохранить лицо» и завершить конфликт.

Сикорский считает, что подобный сценарий может привести лишь к временной паузе в войне.