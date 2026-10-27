В эфире программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» заявили, что США проиграли противостояние с Россией из-за войны в Украине и теперь рискуют потерпеть поражение в конфликте с Ираном, пишет Express.

«Они проиграли Российской Федерации», — заявил политолог Дмитрий Куликов, утверждая, что американские элиты осознают свое поражение.

Участники передачи также заявили об ослаблении влияния Европы и дистанцировании Вашингтона от Украины. Один из гостей задался вопросом, зачем США, России и Китаю вообще нужна Европа.

Отдельно пропагандисты заговорили о доверии между Трампом и Путиным, а также предрекли Вашингтону очередное поражение — на этот раз в противостоянии с Ираном.