Внедрение механизма секьюритизации может способствовать развитию финансового рынка Азербайджана, расширению инвестиционных возможностей и привлечению средств в реальный сектор экономики.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Самир Велиев на заседании парламента в ходе обсуждения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в законы Азербайджана «О банках» и «О рынке ценных бумаг».

По словам депутата, секьюритизация позволяет кредиторам получать ликвидные средства за счет продажи активов специализированной компании, не дожидаясь поступления будущих платежей. В свою очередь, такая компания выпускает облигации, выплаты по которым преимущественно обеспечиваются поступлениями от секьюритизированных активов.

«Трансформация долгосрочных и относительно неликвидных активов в ценные бумаги позволяет ускорить оборот финансовых ресурсов и создать новые возможности для финансирования», — отметил Велиев.

Он подчеркнул, что секьюритизация может не только повысить ликвидность финансовых организаций, но и способствовать развитию рынка капитала, диверсификации финансовых инструментов и созданию альтернативных инвестиционных возможностей.

Вместе с тем депутат предложил рассмотреть дополнительные меры для повышения эффективности нового механизма. В частности, он считает целесообразным предусмотреть дифференцированные процентные условия и льготы для секьюритизационных операций, средства от которых направляются на долгосрочные инвестиционные проекты в реальном секторе экономики.

Кроме того, Велиев выступил за стимулирование совместной деятельности участников секьюритизационных проектов, уточнение критериев оценки качества активов и определение границ обязательств продавца по обратному выкупу или замене активов.

Отдельное внимание депутат предложил уделить минимальному составу информации, раскрываемой инвесторам, а также уточнению функций и ответственности обслуживающего агента. По его мнению, эти меры позволят повысить прозрачность операций, усилить защиту инвесторов и улучшить контроль за денежными потоками.

Велиев поддержал представленный законопроект, отметив, что формирование правовой базы секьюритизации может стать важным шагом в дальнейшем расширении финансового рынка Азербайджана.