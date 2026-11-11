Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили расширение двусторонних связей и договорились активнее развивать сотрудничество между странами. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Встреча состоялась на полях климатического саммита COP31 в Анталье. Собеседники подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на недавнем заседании армяно-иранской межправительственной комиссии в Ереване, и их эффективного выполнения.

«Стороны отметили интенсивный характер двусторонних встреч на высшем уровне и выразили уверенность, что они способствуют расширению связей между Арменией и Ираном в различных направлениях», — говорится в сообщении.

Пашинян и Пезешкиан также обсудили другие вопросы двустороннего сотрудничества.

На заседании межправительственной комиссии, прошедшем накануне в Ереване, стороны рассмотрели реализацию совместных программ в энергетике, транспортной сфере, торговле, инфраструктуре и развитии деловых связей.