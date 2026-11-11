Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не обсуждался на саммите организации, Ереван сможет восстановить свои права после погашения задолженности по взносам, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Вопрос об исключении Армении из ОДКБ не стоял. Армения, как только решит погасить задолженность по своим взносам, может быть восстановлена в плане направления своих сотрудников и в плане участия в работе организации. Решение за руководством Армении», – цитирует Масадыкова ТАСС.

В среду Совет коллективной безопасности ОДКБ принял «решение «О применении статьи 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности в отношении Республики Армения».

Эта статья предусматривает возможность лишить государство права выдвигать своих граждан на квотные должности в организации и права голоса, если оно не погашает задолженность перед ее бюджетом в течение двух лет.

Согласно уставу, Армения сможет вернуть эти права после «полного погашения задолженности».

