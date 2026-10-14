Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя «преданным» после договоренностей лидеров США и России Дональда Трампа и Владимиром Путиным об энергетическом перемирии и поставках дизельного топлива.
«Жаль, что мы теряем сильного партнера», — сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев не намерен жертвовать суверенитетом ради договоренностей.
«Мы не продаем нашу страну. Для нас это не бизнес – это наша жизнь», – заявил президент Украины.
Он также раскритиковал позицию Трампа, подчеркнув, что президент США должен сохранять нейтралитет, а не становиться на сторону России.