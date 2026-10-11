Национальный форум НПО Азербайджана призвал общественность не поддаваться на информационные провокации вокруг требований к одежде в школах и выступил в защиту светского характера государства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заявлении отмечается, что в последние дни на интернет-ресурсах Ирана и других зарубежных стран распространяются материалы, направленные против светской модели государственного устройства Азербайджана. По мнению авторов документа, эти публикации призваны продвигать строй, основанный на принципах шариата, вводить общественность в заблуждение и провоцировать раскол в обществе.

«Мы решительно осуждаем целенаправленную политизацию обсуждений требований к одежде учащихся и учителей в школах, а также попытки перевести этот вопрос в плоскость религиозного противостояния. Как организация, объединяющая сотни НПО, мы призываем азербайджанское общество проявлять бдительность в отношении информационных провокаций, направленных против наших национальных интересов, конституционных ценностей и общественной солидарности», – говорится в заявлении.

В Национальном форуме НПО подчеркнули, что светскость – историческое достижение Азербайджана и национальное достояние. При этом ислам остается важной частью историко-культурного наследия народа, а представители разных религий живут в стране в мире и взаимном уважении. В организации указали, что использование религии в политических целях и превращение религиозных убеждений в инструмент общественного противостояния противоречат духовной сущности ислама и традициям мирного сосуществования азербайджанского народа.

Отдельно форум разъяснил позицию по поводу школьной одежды. В заявлении подчеркивается, что единые правила для образовательных учреждений предусмотрены законодательством и не направлены против религиозных ценностей или регулирования личной жизни граждан за пределами школы.

«В требованиях к школьной форме, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, указано, что не допускается использование элементов одежды, нарушающих единый стандарт школьной формы и не соответствующих принципу светского характера общего образования. В то же время требования к одежде педагогов предусматривают сохранение профессионального внешнего вида учителей и светского характера образовательной среды», – отмечается в документе.

Национальный форум НПО поддерживает последовательное и равное для всех применение этих требований. По мнению организации, школа должна быть местом развития науки, образования, национальных и духовных ценностей и свободного мышления, а не религиозной пропаганды.

Авторы заявления также заявили, что попытки навязать Азербайджану управление на основе религиозных догм обречены на неудачу.

«Те, кто стремится вернуть Азербайджан в мрачные времена невежества, навязать ему власть мулл, превратить страну в подобие Ирана и государство, управляемое на основе религиозных догм, не добьются своих целей», – говорится в заявлении.

В завершение форум призвал граждан руководствоваться Конституцией, законодательством и национальными интересами, а представителей гражданского общества, учителей, родителей и СМИ – противостоять информационным кампаниям, использующим религиозные чувства для раскола общества.