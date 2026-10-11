За три месяца морской блокады Ирана американские военные вывели из строя четыре коммерческих судна и заставили еще 135 изменить маршрут, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По данным CENTCOM, 10 октября в Оманском заливе американский военный самолет нанес высокоточный удар по грузовому судну Ocean Molika под флагом Панамы. По утверждению командования, судно пыталось прорвать блокаду, а удар вывел из строя его двигатель. Так, судно вышло из одного из иранских портов и проигнорировало предупреждения американских военных.

В командовании также напомнили, что США возобновили блокаду судов, следующих в иранские порты и выходящих из них, 14 июля.

«В ходе блокады мы уничтожили 10 танкеров, связанных с тайной сетью Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», – говорится в заявлении CENTCOM.

Американское командование призвало моряков соблюдать предупреждения и поддерживать связь с ВМС США при передвижении вблизи Оманского залива и Ормузского пролива.