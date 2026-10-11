Российские военные нанесли удар по дата-центру «Тенет» в Одессе, который ВСУ использовали для обработки, передачи и хранения информации, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, в порту Черноморск поражен сухогруз, доставивший, как утверждает Минобороны, грузы военного назначения.

Тем временем в «Тенет» сообщили о серьезных повреждениях систем охлаждения и энергогенерирующего оборудования технологического комплекса. Компания сомневается, что поврежденную площадку удастся продолжить использовать. У части абонентов возможны перебои с доступом к интернету и отдельным сервисам.