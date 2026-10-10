Большая часть телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена украинскому урегулированию по просьбе американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — сообщил Песков.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что украинское урегулирование приближается быстрыми темпами.