30 сентября на официальном сайте Национального собрания Франции был опубликован 117-страничный доклад, в котором французские парламентарии фактически признали системное ослабление дипломатического аппарата страны, сокращение международного влияния Парижа и невыполнение президентом Эммануэлем Макроном собственных обещаний, сообщает Minval Politika.

Документ подготовлен совместной миссией парламентских комиссий по иностранным делам и финансам. Его авторами выступили депутаты Карим Бен-Шейх и Софи Метт.

Французская дипломатия ослабевает годами

Авторы доклада подчёркивают, что сокращение дипломатических ресурсов стало не временным явлением, а результатом многолетних политических и бюджетных решений.

В 2023–2025 годах бюджет Министерства иностранных дел Франции сократился на 1,04 млрд евро. Численность сотрудников дипломатического ведомства уменьшилась почти на 30% — с 19 525 штатных единиц в 1994 году до 13 683 в 2024-м.

Особое внимание парламентарии уделили невыполненным обещаниям Макрона.

В 2023 году французский президент объявил о создании 700 дополнительных рабочих мест в дипломатической службе за четыре года. Он также обещал увеличить бюджет МИД более чем на 20%, доведя его до 7,9 млрд евро к 2027 году.

Однако, согласно докладу, кадровые планы были реализованы лишь частично, а финансовые обязательства так и не выполнены. Авторы констатируют фактический отказ от первоначальных целей.

Дополнительную обеспокоенность вызывает реформа 2022 года, предусматривающая постепенную ликвидацию традиционных дипломатических карьерных корпусов. Парламентарии предупреждают об утрате профессионального опыта и кадровой преемственности.

На вооружение миллиарды, на дипломатию значительно меньше

Доклад выявляет существенный дисбаланс между военными и дипломатическими расходами Франции.

В 2025 году на оборону было выделено 62,12 млрд евро, тогда как на внешнюю деятельность государства — лишь 3,38 млрд евро. Разница составляет почти 18 раз.

Авторы не требуют сокращения военного бюджета, однако предупреждают, что без сильной дипломатии военная мощь не способна обеспечить необходимые политические результаты.

Формирование международных альянсов, достижение договорённостей и обеспечение дипломатической поддержки требуют ресурсов, которых французскому внешнеполитическому ведомству всё больше не хватает.

Франция стремительно теряет позиции в ООН

Не менее тревожная картина складывается в международных организациях. В 2025 году обязательные взносы Франции в систему ООН сократились на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, а добровольные — сразу на 46,2%.

Особенно показательна ситуация с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Франция опустилась с третьего на пятнадцатое место среди крупнейших доноров этой структуры.

Авторы доклада предупреждают, что сокращение финансирования непосредственно отражается на международных позициях Парижа.

Франции становится сложнее продвигать своих представителей на руководящие посты в международных организациях, влиять на глобальную повестку и сохранять доверие партнёров.

Иными словами, сокращая международные взносы, Париж одновременно ослабляет собственные дипломатические возможности.

Франция сокращает помощь зарубежным партнёрам

Серьёзные сокращения затронули и программы помощи развивающимся государствам. В 2023–2026 годах первоначальные бюджетные ассигнования на эти цели уменьшились на 1,78 млрд евро, или 54,4%.

В докладе отмечается, что некоторым французским посольствам было поручено отказаться от принятия новых обязательств по международным проектам.

Особенно болезненным авторы называют сокращение грантов, предназначенных для стран Африки, а также программ здравоохранения и образования.

Последствия выходят далеко за пределы гуманитарной сферы. Парламентарии признают, что международная помощь служит инструментом укрепления партнёрских отношений, расширения экономического присутствия и получения дипломатической поддержки.

Таким образом, сворачивая такие программы, Франция рискует одновременно потерять политические и экономические возможности.

Под угрозой французское культурное влияние

Финансовые ограничения затронули культурную дипломатию, франкоязычное образование за рубежом и программы студенческого обмена.

Французские культурные учреждения всё сильнее зависят от платежей местной аудитории.

В результате их деятельность определяется уже не столько стратегическими интересами государства, сколько способностью посетителей оплачивать образовательные и культурные услуги.

Авторы доклада предупреждают, что такая модель ограничивает возможности долгосрочного культурного присутствия Франции за рубежом.

Политика Трампа усиливает кризис французской дипломатии

Отдельный раздел документа посвящён изменениям американской внешней политики после возвращения Дональда Трампа к власти.

Французские парламентарии выделяют три основных вызова: неопределённость гарантий безопасности США для Европы, ослабление многосторонних международных институтов и резкое сокращение американской гуманитарной помощи.

По мнению авторов, Вашингтон всё чаще отдаёт предпочтение двусторонним договорённостям и краткосрочным интересам вместо традиционных механизмов международного сотрудничества.

В этих условиях Франция сталкивается с необходимостью укреплять собственную дипломатическую систему, которая, как следует из того же доклада, продолжает испытывать дефицит ресурсов.

Парламентарии предупреждают, что рассчитывать исключительно на промежуточные выборы в США в 2026 году или возможную смену американской администрации после 2028 года нельзя. Последствия нынешних изменений могут сохраняться значительно дольше.

Россия и Китай рассматриваются как стратегические вызовы

В докладе Россия представлена как прямая угроза интересам Франции и её союзников.

Помимо войны против Украины, перечисляются предполагаемые операции по дезинформации, кибершпионажу, диверсиям и политическому влиянию.

Китай также рассматривается уже не просто как экономический конкурент, а как стратегический соперник.

Среди главных опасений французской стороны — зависимость от критически важного сырья, производственных цепочек, информационное влияние Пекина и поставки России продукции двойного назначения.

Таким образом, перечень внешнеполитических вызовов Парижа расширяется на фоне сокращения ресурсов, необходимых для реагирования на них.

Европейские механизмы не способны полностью компенсировать потери

Французские власти пытаются компенсировать сокращение собственных возможностей за счёт инструментов Европейского союза.

Однако авторы доклада предупреждают, что программы Global Gateway и Global Europe не могут автоматически заменить уменьшающуюся двустороннюю помощь Франции.

Особую обеспокоенность вызывает приоритет инфраструктурных и коммерчески выгодных проектов над грантами в сфере здравоохранения и образования.

При этом финансирование информационного противодействия и стратегических коммуникаций французского МИД в 2025 году составляло менее 1 млн евро. В 2026 году оно увеличилось до 11 млн евро.

Реформа «ООН-80» также рассматривается преимущественно как ответ на финансовые трудности международной организации. По оценке авторов, она не решает фундаментальных вопросов управления ООН и реформирования Совета Безопасности.

Кризис, который признают сами французские парламентарии

Опубликованный доклад рисует картину постепенного ослабления французской дипломатии. За сокращением бюджета следуют потеря кадров, сворачивание международных программ, снижение финансового участия в деятельности ООН и ограничение культурного присутствия за рубежом.

Особенно примечательно, что всё это происходит на фоне невыполненных обещаний Макрона укрепить дипломатический аппарат и увеличить его финансирование.

Франция продолжает претендовать на значительную роль в международной политике, однако представленные её собственными парламентариями данные свидетельствуют о растущем разрыве между внешнеполитическими амбициями Парижа и ресурсами, которыми он располагает.

И этот разрыв становится одной из главных проблем французской дипломатии.