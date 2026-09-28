Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи заявил, что иностранные силы вскоре покинут Аравийское море. Его слова приводит Tasnim.

Выступая по случаю Недели «Священной обороны», Хаменеи отметил деятельность США и других иностранных сил в морях к югу от Ирана.

По его словам, ранее эти воды были «игровой площадкой вражеских сил». Однако после ударов сил, защищающих Ормузский пролив, иностранные военно-морские силы не осмеливаются продвигаться дальше Аравийского моря.