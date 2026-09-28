Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи заявил, что иностранные силы вскоре покинут Аравийское море. Его слова приводит Tasnim.
Выступая по случаю Недели «Священной обороны», Хаменеи отметил деятельность США и других иностранных сил в морях к югу от Ирана.
По его словам, ранее эти воды были «игровой площадкой вражеских сил». Однако после ударов сил, защищающих Ормузский пролив, иностранные военно-морские силы не осмеливаются продвигаться дальше Аравийского моря.
«Всякий раз, когда они шли на такой риск, они сами несли ущерб. Скоро настанет день, когда и Аравийское море будет очищено от них», — заявил верховный лидер Ирана.