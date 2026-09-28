Европейский союз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова из-за его причастности к перемещению украинских детей в Россию. Соответствующее решение Совета ЕС вступило в силу 15 сентября.

В Брюсселе действия российских властей в отношении украинских несовершеннолетних называют незаконной депортацией и принудительным перемещением.

В мае ЕС уже ввел ограничения против 16 человек и семи организаций, обвинив их в причастности к депортации, принудительной ассимиляции и незаконному усыновлению украинских детей.