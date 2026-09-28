Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил в воскресенье, 27 сентября, тайный визит в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

«Вчера (в воскресенье) премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом», — говорится в публикации.

По данным собеседников телеканала, Нетаньяху прибыл в ОАЭ на частном самолете. Вместе с ним в Абу-Даби на нескольких самолетах отправилась делегация. Премьер-министр провел в стране около четырех часов и вечером того же дня вернулся в Израиль.

N12 отмечает, что встреча проходила «преимущественно в закрытом формате — тет-а-тет». Канцелярия премьер-министра Израиля отказалась раскрывать подробности переговоров.

Визит Нетаньяху состоялся на фоне сообщений о его телефонном разговоре с Мухаммедом бен Заидом до атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. О разговоре ранее сообщала газета Haaretz со ссылкой на расследование, легшее в основу книги Hostages: 843 Days of Abandonment.

По данным издания, во время беседы президент ОАЭ предупредил Нетаньяху о подготовке масштабной атаки со стороны лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара (убит в октябре 2024 года израильскими военными). Бен Заид призвал израильского премьера серьезно отнестись к полученной информации.