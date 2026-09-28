Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля — Пьер де Голль — заявил о желании получить российский паспорт. По его словам, решение по этому вопросу будет принимать президент России Владимир Путин.

«Это решение вашего президента. Когда придет время, возможно, решение будет принято. Я бы очень хотел этого», — сказал де Голль.

Он отметил, что будет горд получить российское гражданство, но предупредил, что этот процесс может занять много времени. Внук бывшего президента Франции добавил, что хочет переехать в Россию вместе с семьей и детьми.