В центральной части Баку расширят зоны с ограниченным движением автомобилей. Новые правила будут действовать не только по выходным, но и в течение всей недели.

Как сообщили власти, решение принято Координационным советом по транспорту в целях повышения мобильности, обеспечения удобства пешеходов и стимулирования пешего передвижения.

Ограничения распространятся на участки улицы Зарифы Алиевой после пересечения с улицей Расул Рзы, а также на улицы Абдулкерима Ализаде, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Терлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева.

Ожидается, что изменения позволят улучшить связь между пешеходными зонами, создать более комфортную и безопасную городскую среду, а также способствовать развитию туристического и делового потенциала центра столицы.

При этом жителям, имеющим индивидуальные парковочные талоны, а также транспортным средствам оперативных, медицинских, коммунальных и логистических служб будет обеспечен въезд и выезд с территории.

Новые правила начнут действовать 5 октября в тестовом режиме.