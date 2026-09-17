В Азербайджане предлагается законодательно закрепить порядок обращения с товарами, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Поправки предлагается внести в закон «О техническом регулировании», дополнив его статью 15 новой частью. Согласно проекту, опасные товары, подпадающие под действие технического регулирования, смогут отзываться с рынка, выводиться из обращения и изыматься.

Кроме того, предусматривается возможность транспортировки и хранения, обезвреживания или уничтожения такой продукции. Порядок проведения этих мероприятий будет определяться соответствующим уполномоченным государственным органом.

В справке к законопроекту отмечается, что изменения направлены на то, чтобы не допускать нахождения опасной продукции на рынке и предотвращать возможный вред жизни и здоровью людей.

Депутат Вугар Гурбанов отметил, что на практике товар может изначально быть безопасным, но спустя определённое время стать опасным. В качестве примера он привёл продукцию с истёкшим сроком годности, которая продолжает находиться в продаже.

По словам парламентария, предлагаемые изменения должны установить чёткий порядок изъятия такой продукции с потребительского рынка и определить, какие действия необходимо предпринимать с ней после изъятия. Он назвал поправки важным шагом для защиты здоровья потребителей и обеспечения безопасности продукции.