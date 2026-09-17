В январе-июле текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 22 130 браков и 11 678 разводов.

Это отражено в публикации Государственного комитета по статистике, содержащей макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь-август.

Сообщается, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года число браков в расчете на каждую 1000 человек населения снизилось с 4,6 до 3,7, а число разводов не изменилось и осталось на прежнем уровне — 2,0.