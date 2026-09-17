Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает символичным принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о санкциях, продвигаемого Линдси Грэмом, на фоне очередной российской атаки по Украине.

По словам Зеленского, в ночь на 17 сентября российские войска применили баллистические ракеты и беспилотники. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в восьми регионах. Удары пришлись, в частности, по энергетической инфраструктуре в Сумской и Одесской областях, а в Киеве и Одессе были повреждены жилые дома.

Зеленский сообщил, что более десяти человек получили ранения, среди них дети. Часть пострадавших госпитализирована, в ряде общин произошли пожары.

«Именно законопроект Линдси Грэма и другие жёсткие санкционные шаги партнёров против источника этой войны, против России, — это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести Россию к необходимости установить мир», — заявил украинский президент.

Он также призвал к усилению санкционного давления, отметив, что такие меры, по его мнению, должны способствовать дипломатическим усилиям США, Европы и других стран.

Палата представителей США 16 сентября одобрила законопроект 262 голосами против 159. Документ предусматривает, в частности, возможность введения президентом США пошлин до 100% в отношении стран, закупающих российские энергоносители или помогающих обходить санкции. Теперь законопроект должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Зеленский поблагодарил членов Палаты представителей, сенаторов и руководство Конгресса США за поддержку документа и заявил, что России необходимо прекратить войну.