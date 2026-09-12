Во второй день поездки в Карабах представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур посетили монастырский комплекс Гандзасар в Агдеринском районе.

Памятник XIII века, являющийся одним из религиозных и культурных центров Кавказской Албании, в годы оккупации подвергся незаконным вмешательствам. В годы оккупации архитектурный облик монастыря подвергся изменениям.

В частности, в 2012 году стены комплекса начали облицовывать мраморными плитами, а проводившиеся на его территории строительные и так называемые благоустроительные работы нанесли ущерб его историческому облику.