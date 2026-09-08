Сам факт мошенничества при оформлении онлайн-кредита не является достаточным основанием для автоматического признания кредитного договора недействительным. Об этом сообщили в Верховном суде Азербайджана.
Как отметили в суде, с развитием цифровых банковских услуг дистанционное кредитование получило широкое распространение. При этом оформление займов без посещения банка создает новые правовые риски.
Законодательство Азербайджана позволяет банкам дистанционно открывать счета и заключать кредитные договоры. Для идентификации клиентов финансовые организации могут использовать усиленную электронную подпись, видеозвонок и видеозапись, распознавание лица, одноразовые коды подтверждения (OTP) и другие средства.
В Верховном суде подчеркнули, что при рассмотрении подобных споров учитывается не только факт мошенничества, но и поведение самого гражданина, в том числе соблюдение им требований по сохранности персональных данных.
«Наличие одного лишь факта мошенничества недостаточно для признания кредитного договора недействительным. По каждому конкретному делу суд в совокупности оценивает действия банка, соблюдение им законодательства, поведение гражданина и все представленные доказательства», — отметили в суде.