Сам факт мошенничества при оформлении онлайн-кредита не является достаточным основанием для автоматического признания кредитного договора недействительным. Об этом сообщили в Верховном суде Азербайджана.

Как отметили в суде, с развитием цифровых банковских услуг дистанционное кредитование получило широкое распространение. При этом оформление займов без посещения банка создает новые правовые риски.

Законодательство Азербайджана позволяет банкам дистанционно открывать счета и заключать кредитные договоры. Для идентификации клиентов финансовые организации могут использовать усиленную электронную подпись, видеозвонок и видеозапись, распознавание лица, одноразовые коды подтверждения (OTP) и другие средства.

В Верховном суде подчеркнули, что при рассмотрении подобных споров учитывается не только факт мошенничества, но и поведение самого гражданина, в том числе соблюдение им требований по сохранности персональных данных.