До 2030 года для развития перевозок по Срединному коридору планируется построить шесть контейнерных судов. Об этом сообщил коммерческий директор CCO TransConsulting LLP Дастан Оспанов.

По его словам, четыре судна будут построены на предприятиях Китая, еще два — на предприятиях Азербайджана. Оспанов отметил, что строительство судов непосредственно в Азербайджане является более удобным вариантом для дальнейшей эксплуатации на Каспии, поскольку доставка судов через Черное море и Волго-Донской канал связана с дополнительными ограничениями.

«Легче построить судно в Азербайджане, чтобы оно работало на Каспии, чем проводить его через Черное море и Волго-Донской канал. Волго-Дон также мельчает», — сказал он.

По словам Оспанова, существующих судов и их технических возможностей недостаточно для растущих объемов перевозок. В частности, необходимы более вместительные контейнеровозы и паромы. Он отметил, что сегодня одной из основных проблем всего Срединного коридора остается нехватка судов.

При этом, по его словам, Казахстану не следует рассчитывать исключительно на Азербайджан. Сейчас на Каспии работают 18 паромов, из которых 16 принадлежат Азербайджану. Поэтому, считает Оспанов, казахстанский бизнес также должен участвовать в создании нового флота — контейнеровозов, танкеров и судов типа ро-ро.

Он отметил, что для бизнеса важна скорость реализации этих проектов: «Чем раньше, тем лучше. Потому что время не ждет, бизнес развивается».

Говоря о портовой инфраструктуре, Оспанов сообщил, что порт Курык в Казахстане в настоящее время загружен примерно на 45%, что, по его словам, свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития перевозок.

По его словам, в настоящее время казахстанская сторона также ведет переговоры с китайскими партнерами, заинтересованными в строительстве нового порта. В частности, китайская компания Buyou рассматривает возможность инвестирования в проект. Параллельно TransConsulting ведет переговоры с собственными партнерами о создании совместного предприятия в Китае и поставке контейнерного судна на Каспий.

Оспанов также подчеркнул, что развитие Срединного коридора невозможно без синхронного развития инфраструктуры всех стран маршрута. По его словам, Азербайджан и Грузия полностью завершили работы по железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, которая вышла из тестового режима, а Казахстан параллельно развивает железнодорожную инфраструктуру, проводит электрификацию и строит автомобильные дороги, соединяющие западные регионы страны с портами Курык и Актау.

«Все это делается для того, чтобы Срединный коридор развивался, а его масштабы могли частично перехватить перевозки Северного коридора и других направлений», — отметил он.

По словам Оспанова, важную роль в дальнейшем развитии маршрута должен сыграть частный бизнес. Он отметил растущий интерес со стороны европейских и частных инвестиционных фондов к проектам в странах Срединного коридора.

В рамках этой работы TransConsulting заключила меморандум о сотрудничестве с азербайджанским аналитическим центром Caspian. По словам Оспанова, объединение экспертных возможностей центра в сфере экономики и политики с опытом TransConsulting в области логистики Центральной Азии позволит разрабатывать для инвесторов предложения, которые будут способствовать развитию Срединного коридора.

Еще одним фактором, влияющим на перспективы маршрута, Оспанов назвал обмеление Каспийского моря. Он отметил, что как Азербайджан, так и Казахстан проводят дноуглубительные работы в своих портах.

По его словам, соответствующие работы проводятся в портах Актау и Курык, а частный порт Сарша близок к их завершению. Кроме того, Азербайджан запустил специализированное судно для проведения дноуглубительных работ.