Следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США может состояться в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, стороны будут обсуждать прекращение ударов по энергетическим объектам и экспортной инфраструктуре.

Кроме того, Украина хочет ускорить обмен пленными, сообщил Зеленский.

Он также предложил спецпосланникам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на самолете.