Следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США может состояться в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, стороны будут обсуждать прекращение ударов по энергетическим объектам и экспортной инфраструктуре.
Кроме того, Украина хочет ускорить обмен пленными, сообщил Зеленский.
Он также предложил спецпосланникам США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру в следующий раз прилететь в Киев на самолете.
«Они увидели, как живет Киев, увидели, что можно летать. Я думаю, в следующий раз можно попробовать самолетом», — заявил украинский лидер.