Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что иностранцам и мигрантам не следует опасаться прихода партии к власти после ее успеха на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальта.

«Наш подход заключается в том, что мы приветствуем каждого, кто позитивно вносит свой вклад в наше общество, хочет работать, обладает квалификацией, платит налоги и соблюдает закон. Для АдГ не имеет значения, идет ли речь об иностранцах, мигрантах или коренных жителях Германии, в отличие от действующих властей», – заявила Вайдель, выступая на пресс-конференции в Берлине.

При этом она указала, что партия выступает «против неконтролируемой и нелегальной иммиграции через открытые границы людей без квалификации и их последующего попадания в систему социального обеспечения».

Вайдель также заявила, что нежелание властей признавать сложившуюся ситуацию показывает, насколько «прежние народные партии» оторвались от реальности. По ее словам, у людей есть страхи, поскольку «наших детей в школах угнетают, потому что они оказались в меньшинстве, так как они христиане».

Напомним, 6 сентября в Саксонии-Анхальте состоялись выборы в региональный парламент, по итогам которых АдГ одержала победу, получив 43,8% голосов. Для партии это стало лучшим результатом на региональных выборах в Германии за всю историю и значительно превысило ее показатель пятилетней давности.