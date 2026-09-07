«Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 43,8% голосов на выборах в парламент (ландтаг) федеральной земли Саксония-Анхальт. Христианско-демократический союз (ХДС), занявший второе место, получил, по последним данным, 17,2% голосов.

Таким образом, пишет DW, у ультраправой АдГ будет 39 мандатов в 83-местном парламенте Саксонии-Анхальт. Для абсолютного большинства нужно 42 мандата.

Такие результаты означают, что в Саксонии-Анхальт придется формировать коалиционное правительство.

АдГ может создать коалицию с Союзом Сары Вагенкнехт, который набрал 5,3% и получит таким образом пять мандатов. Лидер списка Союза Сары Вагенкнехт Томас Шульце заявил, что готов вести переговоры о коалиции со всеми партиями, включая АдГ.

Выборы прошли при рекордной явке. По данным Центризбиркома, к 18:00 проголосовали 76,5% — самый высокий показатель с 1990 года, когда в Саксонии-Анхальт прошли первые такие выборы.