Йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты компании Saudi Aramco в саудовском городе Джизан, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В понедельник нефтяная инфраструктура компании подверглась атаке, в настоящее время оценивается причиненный ущерб», – заявили собеседники издания, знакомые с ситуацией.

FT отмечает, что Джизан расположен у границы с Йеменом и ранее неоднократно подвергался атакам хуситов. В городе находится нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco мощностью 400 тыс. баррелей в сутки, а также другие объекты энергетической и портовой инфраструктуры.