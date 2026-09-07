Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что федеральное правительство вмешается, если власти Саксонии-Анхальт во главе с «Альтернативой для Германии» (АдГ) перейдут допустимые с точки зрения конституции границы. Об этом сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос об опасениях за положение меньшинств в случае прихода АдГ к власти в федеральной земле Саксония-Анхальт, Мерц заверил, что федеральное правительство будет внимательно следить за соблюдением немецкой конституции.

«Если там будут пересечены границы, мы как федеральное правительство сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», – указал канцлер.

Он также подчеркнул, что власти Саксонии-Анхальт должны учитывать общие направления федеральной политики, в особенности в сфере миграции.

«При реализации политики могут быть определенные возможности для маневра, но основные направления политики определяются в Берлине, а не в Магдебурге», – пояснил Мерц.

Ранее организации, представляющие интересы мигрантов, выразили обеспокоенность возможными последствиями выборов в Саксонии-Анхальт. Они предупреждали, что представители различных меньшинств уже опасаются развития событий после формирования нового правительства.

Федеральные земли Германии, в частности, обладают полномочиями в сфере полиции, что делает результаты региональных выборов особенно значимыми для мигрантов и других меньшинств.

Ранее Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт «тектоническим сдвигом» и признал драматическое поражение ХДС.