Турецкая община Германии потребовала усилить защиту меньшинств после победы АдГ в Саксонии-Анхальт.
В организации назвали результат партии «тревожным сигналом» для мигрантов, евреев, мусульман и ЛГБТ-сообщества и призвали расширить программы поддержки.
Глава Конференции министров внутренних дел Энди Гроте предупредил, что передача контроля над госаппаратом и силовыми структурами партии, которую считают правоэкстремистской, создаст серьезные риски безопасности.
Кардинал Райнхард Маркс назвал победу АдГ «ужасной и подавляющей» и призвал активнее защищать демократию.