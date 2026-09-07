Турецкая община Германии потребовала усилить защиту меньшинств после победы АдГ в Саксонии-Анхальт.

В организации назвали результат партии «тревожным сигналом» для мигрантов, евреев, мусульман и ЛГБТ-сообщества и призвали расширить программы поддержки.

Глава Конференции министров внутренних дел Энди Гроте предупредил, что передача контроля над госаппаратом и силовыми структурами партии, которую считают правоэкстремистской, создаст серьезные риски безопасности.

Кардинал Райнхард Маркс назвал победу АдГ «ужасной и подавляющей» и призвал активнее защищать демократию.