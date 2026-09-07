В Кремле пока не располагают сведениями об итогах переговоров американских спецпосланников с украинской стороной в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно информировать, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится», — отметил Песков.

Он также добавил, что заявления о трехсторонних переговорах России, США и Украины действительно звучали со стороны Кушнера, Москва также не исключает возобновления такого формата, но «по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно».