Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов на территории России, включая нефтеперерабатывающие заводы в Рязанской и Пермской областях, а также в Татарстане. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинские военные также применили дальнобойные средства для атаки на объект хранения и запуска ударных беспилотников в Курской области.

Кроме того, была поражена цель в акватории Черного моря.

«Наши воины продолжают справедливо отвечать на российские удары по Украине», — написал Зеленский в Facebook.