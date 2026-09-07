На протяжении большей части своего президентства, а особенно после начала полномасштабной войны России против Украины, украинские избиратели сплачивались вокруг Владимира Зеленского как вокруг символа национальной стойкости и единства. И на то были веские причины: он оказался эффективным лидером военного времени и помог мобилизовать демократический мир в поддержку Украины, пишет Foreign Policy.

Однако теперь, после более чем семи лет у власти, четырех с половиной лет войны с Россией и череды скандалов, связанных с его командой и близкими друзьями, Зеленский, похоже, утратил политическую поддержку значительной части страны.

Действительно, опросы, опубликованные в начале августа, указывают на серьезный перелом в настроениях украинцев. Они свидетельствуют о том, что многие из них потеряли доверие к Зеленскому и при первой же возможности предпочли бы проголосовать за другого кандидата.

Этот сдвиг, вероятно, получит дополнительный импульс на фоне нового скандала, связанного с ключевыми сотрудниками президента. При этом Зеленский, к сожалению, почти не говорит о предполагаемых нарушениях со стороны людей из своего ближайшего окружения.

Он подчеркивает, что сам не является фигурантом расследований антикоррупционных органов. Однако это вводит в заблуждение: Конституция Украины не позволяет таким структурам расследовать деятельность действующего президента или предъявлять ему уголовные обвинения.

Отсутствие такой моральной позиции выглядит особенно разительно на фоне громких обещаний, которые Зеленский давал во время своей избирательной кампании в 2019 году. Тогда он обещал, что уже через несколько месяцев после вступления в должность коррупционеры будут привлечены к ответственности и осуждены.

Тем не менее более десятка депутатов от его партии, многочисленные министры и сотрудники Офиса президента оказались замешаны в коррупционных делах или получили обвинения в коррупции и незаконном обогащении.

Последний опрос украинской социологической компании SOCIS показывает, что сегодня украинцы считают коррупцию даже более серьезной проблемой, чем саму войну. Отчасти это связано с тем, что судьбу страны на поле боя они напрямую связывают с коррупцией на высших уровнях власти.

Целых 90% украинцев считают уровень коррупции высоким или чрезвычайно высоким.

Но наиболее показательный признак перемены общественных настроений заключается в другом: почти 57% украинцев возлагают ответственность за распространенность коррупции на Зеленского. Это почти вдвое больше, чем в аналогичном опросе SOCIS в апреле 2025 года.

Те же опросы показывают, что во втором туре президентских выборов три разных соперника Зеленского смогли бы победить его с разгромным преимуществом — примерно два к одному.

Утрата поддержки Зеленского во многом стала результатом его собственных решений и вытекает из модели управления, основанной на власти узкого круга функционеров, ценимых прежде всего за личную преданность.

На протяжении многих лет Зеленский отстаивал крайне централизованную систему, при которой практически все ключевые решения исходят из Офиса президента.

В декабре 2023 года он прямо заявил, что в управлении страной опирается на команду из пяти-шести ключевых менеджеров.

Такая централизация, хотя она и противоречит конституционным принципам, долгое время воспринималась обществом как необходимая мера в условиях военного времени.

Однако за последний год многочисленные скандалы непосредственно внутри президентской администрации серьезно подорвали доверие общества. Система управления через узкий круг доверенных лиц и менеджеров фактически оказалась в кризисе.

Четверо ключевых управленцев Зеленского оказались связаны с обвинениями в незаконной деятельности.

Андрей Смирнов, бывший заместитель главы Офиса президента, был обвинен и предстал перед Высшим антикоррупционным судом по делам о незаконном обогащении и отмывании денег.

В январе Ростиславу Шурме, бывшему заместителю главы Офиса президента по экономическим вопросам, было вручено уведомление о подозрении в причастности к многомиллионной схеме с государственными «зелеными тарифами», от которых получали прибыль солнечные электростанции его брата. Сейчас Шурма проживает в Германии и на Украину не вернулся.

Олег Татаров — заместитель главы Офиса президента и, возможно, один из наиболее влиятельных нынешних помощников Зеленского — вероятно, выиграл от того, что дело о взяточничестве против него было передано из независимого Национального антикоррупционного бюро Украины в Генеральную прокуратуру, которая находится под жестким контролем людей, лояльных Зеленскому.

И, конечно, существует широко известное дело Андрея Ермака, бывшего главы Офиса президента Зеленского. В мае НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили ему обвинения в отмывании денег.

Его подозревают в участии в группе, занимавшейся легализацией незаконных денежных средств, часть которых якобы использовалась для строительства элитной недвижимости. В настоящее время Ермак находится на свободе под залогом.

19 августа Ирина Мудра была уволена с должности заместителя главы Офиса президента на фоне расследования НАБУ под кодовым названием «Операция Форрест Гамп». Речь идет о предполагаемой схеме отмывания 3,3 млн долларов через государственный банк с целью собрать сумму залога для бывшего министра.

Деятельность Мудрой имеет более серьезные последствия, поскольку, судя по всему, цепочка решений могла вести выше по вертикали власти.

Прокуратура представила записи телефонных разговоров, в которых Мудра говорит, что действовала по указанию своего «шефа», содействуя незаконной схеме по сбору средств на залог.

Многие украинские журналисты полагают, что под «шефом» имеется в виду глава Офиса президента Кирилл Буданов, который, как считается, инициировал сбор средств на залог по просьбе Зеленского.

Кроме того, крупный коррупционный скандал связан с Тимуром Миндичем — ключевым деловым партнером Зеленского по его кинокомпании и партнером Сергея Шефира, которому Зеленский после прихода к власти доверил управление частью своих активов.

Записи разговоров и обвинительные материалы украинских антикоррупционных органов указывают на то, что Миндич мог входить в преступную группу, в которую, предположительно, также входили бывший министр юстиции и энергетики, бывший вице-премьер и глава Офиса президента Зеленского.

Этой группе приписывают вымогательство, получение преимуществ благодаря покровительству властей и извлечение прибыли из доходов государственных структур.

Прослушка также указывает на то, что Рустем Умеров, которого президент недавно назначил руководить внешней разведкой Украины, мог содействовать продвижению частных бизнес-интересов Миндича.

На фоне разворачивающегося скандала вокруг Миндича администрация Зеленского, судя по всему, использовала Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины для возбуждения более десятка дел против сотрудников НАБУ. Несколько из них были арестованы по обвинениям в государственной измене и торговле с противником.

Среди обвиняемых оказались детектив Виктор Гусаров и высокопоставленный сотрудник антикоррупционного ведомства Руслан Магамедрасулов. Оба расследовали деятельность друзей, назначенцев и помощников Зеленского.

Эти действия, которые некоторые восприняли как попытку дискредитировать антикоррупционные органы, сопровождались законодательными инициативами Офиса президента и правящей партии, направленными на лишение НАБУ и САП независимости.

После недели массовых протестов и давления со стороны западных доноров Зеленский отступил.

В конечном счете обвинения в государственной измене против Гусарова были сняты, а Магамедрасулова освободили из-под стражи. Большинство антикоррупционных активистов считают дело против него необоснованным.

Падение популярности Зеленского связано и с его непоследовательной кадровой политикой.

Первым серьезным ударом по его рейтингу стала отставка в феврале 2024 года генерала Валерия Залужного — популярного и успешного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

За этим последовало увольнение эффективного министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а совсем недавно, в середине июля, после всего шести месяцев работы был отправлен в отставку министр обороны Михаил Федоров, сыгравший заметную роль в цифровизации Украины и переходе к ведению боевых действий с активным использованием искусственного интеллекта и беспилотников.

Каждый из этих чиновников пользовался высоким уровнем доверия и популярности в украинском обществе.

Частая смена ключевых должностных лиц также подорвала поддержку Зеленского.

За время его президентства в Украине сменилось восемь министров обороны и семь министров экономики.

Премьер-министры задерживались на должности несколько дольше: всего их было пять, причем трое из них отличались политической незаметностью и полной лояльностью Зеленскому и его ближайшему окружению.

Ранее Зеленскому удавалось восстанавливать рейтинг после периодов падения поддержки — например, после увольнения Залужного или после напряженного публичного конфликта в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Однако с прошлого лета недовольство обвинениями в коррупции вокруг ближайшего окружения Зеленского и недавнее увольнение Федорова окончательно закрепили общественный разворот от президента.

Безусловно, украинские избиратели понимают, что проведение выборов в условиях активной войны крайне сложно из-за непрекращающихся российских атак на города и гражданские объекты.

Существуют веские причины, по которым Конституция Украины предусматривает отсрочку выборов в условиях военного времени.

Однако почти две трети участников опроса SOCIS теперь говорят, что выборы должны состояться как можно скорее после заключения перемирия или мирного соглашения.

И хотя Зеленский сохраняет твердое ядро сторонников, составляющее более 20% электората, лишь немногие избиратели, поддерживающие других кандидатов, готовы проголосовать за него, если их кандидат не выйдет во второй тур.

Поэтому неудивительно, что опрос SOCIS показывает: во втором туре Зеленский сейчас проиграл бы Залужному со счетом 34% против 66%, Федорову — 36% против 64%, а Буданову — 38% против 62%.

До будущих выборов остается главный вопрос: какие последствия уже сейчас имеет падение популярности Зеленского?

Хотя данные SOCIS показывают, что 55% украинцев считают управление Зеленского неэффективным, общество при этом сохраняет высокий уровень единства и понимает необходимость продолжать поддерживать его как верховного главнокомандующего воюющей страны, даже отвергая его внутреннюю политику и стиль управления.

Кроме того, успех Украины в войне зависит далеко не только от Зеленского и государства.

Стойкость украинского общества и его способность к инновациям стали важнейшими факторами изменения ситуации на поле боя.

Гражданское общество откликнулось на первоначальный призыв к мобилизации и значительно усилило сопротивление страны.

Именно небольшая группа активисток, преимущественно женщин из неправительственных организаций, первоначально обучила тысячи военнослужащих работе с беспилотниками, фактически создав рынок военных дронов. На первых порах он финансировался через краудфандинг и лишь позднее получил масштабную государственную поддержку.

В то же время высокий уровень общественного недовольства Зеленским несет серьезные риски.

Разочарование его руководством может сказаться на моральном состоянии войск.

Кроме того, Украина уже сталкивается с серьезной проблемой уклонения от мобилизации. Рост общественного цинизма по отношению к властям способен усугубить эту тенденцию.

Не менее важно и то, что количество атак на гражданские объекты увеличивается.

Предстоящая зима станет серьезным испытанием для морального духа украинцев. Из-за нехватки противоракетных перехватчиков Россия, как ожидается, сможет нанести существенный ущерб украинской системе электроснабжения и отопления.

Длительные отключения электричества и растущее разрушение гражданской инфраструктуры потребуют от общества большой стойкости, а от руководства — способности, как и прежде, вдохновлять людей не сдаваться.

Однако остается неясным, насколько долго Зеленский еще сможет выполнять эту роль и насколько эффективно.

Есть два пути решения этой проблемы.

Первый — проведение выборов во время войны. Такой вариант пользуется небольшой поддержкой среди украинцев, остается крайне сложным с логистической точки зрения и в настоящий момент незаконен.

Второй — перезапуск системы государственного управления: сокращение прямого участия президента во внутренней повестке правительства, создание правительства национального единства и привлечение эффективных и незапятнанных чиновников из конкурирующих политических сил, а также из числа многочисленных компетентных управленцев, которых Зеленский ранее уволил, рассматривая их как потенциальных соперников.

К сожалению, ничто пока не указывает на то, что Зеленский способен пойти на такой шаг.

Он всегда демонстрировал абсолютную уверенность в собственных решениях и окружал себя командой лоялистов, которые редко ставят под сомнение его оценки.

Время централизованного управления через небольшой круг приближенных давно прошло.

Западные лидеры и сами украинцы должны при каждой возможности подталкивать Зеленского к шагам, которые обеспечат национальное единство и более эффективное управление.

Его собственное политическое будущее оказалось серьезно подорвано. Пора попробовать что-то новое.

Страна, ведущая войну, требует именно этого.