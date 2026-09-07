Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер положительно оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась 5 сентября в Кремле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Кушнера, переговоры прошли в формате активного обмена вопросами. Он отметил, что стороны подробно обсуждали интересующие их темы.

«Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он (Путин) задал много вопросов», — сказал Кушнер.

Встреча Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась более трех часов. После переговоров американская делегация направилась в Киев, где провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры в Москве и Киеве состоялись на фоне продолжающихся усилий администрации Трампа по поиску возможных путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной.