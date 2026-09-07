Ереван не успеет полноценно подготовиться к международной конференции COP17 из-за затянувшихся работ. Об этом заявил мэр города Тигран Авинян.

В ходе рабочего совещания директор ГНКО «Офис реализации инвестиционных программ по застройке Еревана» Анета Бабаян сообщила, что победитель конкурса пока не определен, однако заверила, что будут найдены «определенные решения».

Авинян раскритиковал такой подход, отметив, что поспешные решения хуже, чем отсутствие работ.

Напомним, 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) ожидается с 19 по 30 октября 2026 года в Ереване (Армения).