Президент России Владимир Путин, стремясь воспользоваться резко ослабевшей системой противовоздушной обороны Украины, усиливает кампанию воздушных ударов, которая, как он рассчитывает, заставит Киев согласиться по крайней мере с частью ключевых территориальных требований Москвы — возможно, уже к этой зиме. Об этом говорят представители российской элиты и аналитики.

За десять дней, прошедших после редкого и неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, российские силы заметно нарастили применение ракет и реактивных беспилотников. Под ударами оказалась гражданская инфраструктура, включая объекты энергетики и водоснабжения, супермаркеты и продовольственные склады.

В пятницу, на фоне ожиданий визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев в ближайшие дни с целью возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры, российский беспилотник ударил по центральной штаб-квартире Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку «серьезной эскалацией».

Несмотря на ухудшение состояния российской экономики и рост общественного недовольства, на этой неделе Путин выразил уверенность в ходе войны.

«У меня нет никаких сомнений, что противник сломается», — заявил он российским журналистам.

Эти слова, по всей видимости, подтверждают оценки, согласно которым визит Рэтклиффа не только не убедил российского лидера прекратить войну, но, возможно, даже укрепил его решимость обойти вопрос прекращения огня и продолжить давление на Украину, добиваясь территориальных уступок в пользу Москвы.

В Москве Рэтклифф предупредил представителей российских спецслужб, что дальнейшая эскалация войны обернется против самой России, ранее сообщала The Washington Post. По словам трех источников, знакомых с содержанием его переговоров, директор ЦРУ призвал вернуться к дипломатии, утверждая, что позиции России слабы и со временем будут лишь ухудшаться.

Однако после встреч Рэтклифф, по словам четвертого источника, счел, что он донес до российской стороны нужный сигнал, «но не сдвинул ситуацию с мертвой точки».

Москва восприняла визит как «попытку убедить Путина остановиться, но сам Путин прочитал это как проявление слабости», сказал этот источник.

«Смысл послания был примерно таким: дела у вас идут плохо. Пора разговаривать. Давайте разбираться сейчас, потому что через шесть или двенадцать месяцев ситуация для вас станет еще хуже», — рассказал один из собеседников издания.

ЦРУ отказалось комментировать поездку Рэтклиффа.

Ответ Путина на этот визит, судя по всему, последовал в виде непрерывных дневных и ночных ударов по Украине, а также в его выступлении на региональной конференции по безопасности в Кыргызстане. Там российский президент встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пообещал Тегерану поддержку в его войне с Соединенными Штатами.

Усиление российских ударов по Киеву и другим украинским городам после визита Рэтклиффа «может быть своего рода сигналом Вашингтону о том, что Россия продолжает наступательную операцию и не видит необходимости менять свою позицию или проявлять большую гибкость», заявил российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ. Он говорил на условиях анонимности из-за чувствительности вопросов безопасности.

Существовали предположения, что одной из целей поездки Рэтклиффа было также попытаться отговорить Россию от помощи Ирану. Однако, по словам западного чиновника, знакомого с содержанием переговоров, визит «в первую очередь касался Украины и попытки объяснить россиянам, что если их переговорная цель состоит в том, чтобы заставить украинцев отказаться от Донбасса, то этого просто не произойдет».

«Посыл был таким: продолжать в том же духе действительно не в ваших интересах», — сказал чиновник на условиях анонимности, поскольку речь идет о конфиденциальной дипломатии.

Продвижение российских войск в Украине практически застопорилось. Одновременно бюджет России испытывает все большее давление: к концу июля дефицит увеличился до 74,4 млрд долларов, или 2,8% ВВП, значительно превысив первоначальный правительственный прогноз в 1,6% ВВП на этот год.

Финансовая тревожность внутри страны также усиливается. Россияне вывели миллиарды из банковской системы, а объем проблемных долгов растет после инициированного государством кредитного бума среди компаний, призванного ускорить производство военной продукции.

Несколько высокопоставленных представителей российской элиты уже публично предупреждали против затягивания войны.

Рэтклифф изложил свою оценку ситуации на встрече с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым — влиятельным членом ближайшего окружения Путина. Ранее Бортников эффективно участвовал в координации обменов заключенными между США и Россией, сообщили два источника.

«Это действительно первый случай, когда была предпринята серьезная попытка наладить такой контакт в более формализованном формате», — сказал один из собеседников. «Если вы пытаетесь выйти непосредственно на ближайшее окружение Путина, Бортников, вероятно, один из самых важных людей».

Другой источник отметил, что Бортников воспринимается как человек, имеющий более прямой доступ к Путину — в том числе благодаря их общему прошлому в КГБ и особому доверию российского президента к представителям разведывательного сообщества.

Однако оценка Рэтклиффа, по словам представителей российской элиты и аналитиков, существенно расходится с тем, как сам Путин видит положение дел.

И если директор ЦРУ рассчитывал, что его послание приведет к личной встрече с Путиным, то, по мнению российских экспертов, подобные надежды изначально были обречены.

Сигнал о том, что Россия якобы проигрывает войну и потому должна закончить ее сейчас, «Путину было неинтересно обсуждать», сказала старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия — Евразия Татьяна Становая.

По ее словам, Путин «уверен, что выигрывает войну, и независимо от того, сколько времени потребуется, считает, что в какой-то момент Украина сломается и России больше не придется воевать».

Хотя в четверг Путин заявил, что видит шанс на достижение мирного соглашения путем переговоров, он не заинтересован в каком-либо предложении о прекращении огня по нынешней линии фронта, считает российский ученый.

«Мне кажется, установление контроля над всем Донбассом — это минимальное предварительное условие для любых будущих переговоров», — сказал он. «Эта задача неоднократно озвучивалась президентом и другими официальными лицами. Отказаться от нее будет чрезвычайно трудно». «Российское руководство считает, что у него достаточно инструментов для доминирования в процессе эскалации, — добавил эксперт. — На каждый украинский удар Россия способна ответить ударом, который нанесет больший ущерб, чем тот, который был причинен ей самой».

В четверг Путин признал, что российское правительство оказалось не готово к украинским ударам по энергетической инфраструктуре страны, которые привели к резкому сокращению производства топлива и спровоцировали самый серьезный топливный кризис со времен распада СССР.

«Мы допустили ошибку», — сказал он на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, фактически признав, что россиянам следует быть готовыми к продолжительным перебоям с бензином.

При этом Путин настаивает, что дальнейшая эскалация со стороны Украины обречена на провал. В частности, речь идет об угрозах президента Украины Владимира Зеленского фактически закрыть российское воздушное пространство для гражданской авиации путем массированных атак беспилотников.

По словам Путина, ударами по российской гражданской инфраструктуре Киев лишь «открыл ящик Пандоры».

Выступая в Кыргызстане, Путин обвинил Зеленского в «терроризме», добавив: «С террористами не договариваются».

Продвижение российских войск к административным границам Донбасса, где расположен стратегически важный пояс укрепленных городов на востоке Украины, уже несколько месяцев остается крайне медленным.

Однако недавний скачок мировых цен на нефть, вызванный новым витком боевых действий между Ираном и Соединенными Штатами, улучшил положение Путина. Рост нефтяных доходов позволил российскому руководству укрепиться во мнении, что оно по-прежнему способно переждать Украину.

И это несмотря на то, что главный экономист одного из крупнейших государственных банков России публично предупреждал: Москва не способна выиграть войну на истощение против Украины, пока Киев получает поддержку Запада, рассказал московский предприниматель.

«В Кремле существует мнение, что еще несколько месяцев войны не станут проблемой ни для России, ни для российской экономики, тогда как для Украины это огромная проблема», — сказал бизнесмен на условиях анонимности, опасаясь вызвать недовольство властей. «Путин все еще надеется, что время работает на него, потому что, несмотря на топливные проблемы и рост недовольства войной, население России не так готово к протестам, как население Украины», — добавил он.

По словам собеседника, «российское руководство исходит из того, что если подвергать бомбардировкам энергетическую инфраструктуру и системы водоснабжения в районах вокруг Киева, это вызовет максимальное недовольство среди населения и заставит правительство прекратить войну».

Кампания воздушных ударов, отметил он, «фактически остается единственной возможностью России серьезно изменить ситуацию, потому что уничтожить украинскую армию имеющимися у нее ресурсами крайне сложно».

На фоне того, как Россия использует сокращение запасов ракет Patriot и других средств ПВО Украины, в Киеве усиливаются опасения по поводу возможного дефицита продовольствия с приближением зимы.

«Мы можем двигаться к полномасштабной гуманитарной катастрофе», — заявил один из украинских чиновников. Как и другие собеседники, он говорил на условиях анонимности из-за чувствительности обсуждаемых вопросов.

Сам Киев также испытывает серьезные финансовые ограничения. Правительство Украины срочно пытается получить дополнительные 27 млрд долларов от Европейского союза, чтобы закрыть дефицит оборонного бюджета.

Путин, возможно, также делает ставку на изменение политической конъюнктуры на Западе.

На региональных выборах в Германии в эти выходные хорошие результаты, как ожидается, покажет крайне правая «Альтернатива для Германии», придерживающаяся более благожелательной позиции в отношении России. Во Франции лидер крайне правых Марин Ле Пен заметно укрепляет позиции в опросах в преддверии президентских выборов следующего года.

«Запад становится слабее и политически меняется изнутри, — сказала Становая. — Путин действительно считает, что обстоятельства складываются в его пользу».

Однако затягивание конфликта по-прежнему несет для российского президента серьезные риски. Дефицит топлива может усугубиться, потребительские цены — продолжить рост, а общественное недовольство — перерасти в протесты.