Строительство автомобильного моста Агбенд–Калала завершено. Об этом было сообщено в ходе телефонного разговора между заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в транспортной сфере.

«Среди реализуемых проектов, особенно в сфере транспорта, завершение строительства автомобильного моста Агбенд–Калала было отмечено как важный результат», — говорится в сообщении Кабмина Азербайджана.

Также в ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с завершением работ на грузовом терминале Астара.