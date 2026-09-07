Решение властей Парижа не участвовать в открытии выставки с портретами представителей бывшего сепаратистского режима и других лиц армянского происхождения, находящихся под судом или отбывающих наказание в Азербайджане, вызвало недовольство армянской диаспоры Франции.

Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Франк Папазян заявил в эфире CNEWS, что французское правительство якобы «уступило угрозам Азербайджана».

Выставка должна была открыться 2 сентября на площади перед мэрией Парижа, однако представители столичных властей в церемонии участия не приняли.