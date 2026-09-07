Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. В Truth Social он заявил, что новое название звучит «престижнее и красивее».

К публикации Трамп прикрепил сгенерированное ИИ видео, где меняет название штата на дорожном знаке и танцует под YMCA.

Однако, по американским законам, федеральное правительство не может самостоятельно переименовывать штаты — решение должны одобрить власти и жители Нью-Мексико на референдуме. Местные СМИ сообщают, что инициативу жители, вероятно, не поддержат.

Ранее Трамп своими указами переименовал для федерального использования Мексиканский залив в Американский залив и озеро Онтарио — в озеро Америка.