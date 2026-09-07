В Польше растет число нападений и других преступлений против украинцев на фоне усиления антиукраинской риторики правых политиков, пишет Politico.

По данным полиции, в первой половине 2026 года зарегистрировано 180 преступлений против украинцев по этническим мотивам — на 30% больше, чем годом ранее. Более 80% дел о преступлениях на почве ненависти, переданных в суд с февраля по июнь, касались украинцев.

Politico связывает тенденцию с изменением общественных настроений. По данным CBOS, доля поляков, положительно относящихся к украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в январе 2026-го. Среди причин называют исторические споры, включая Волынскую трагедию и УПА, а также социальные выплаты украинцам.

Антиукраинская тема становится заметной частью кампании перед парламентскими выборами 2027 года. Представители правых партий требуют ограничить поддержку Киева. Кандидат в премьеры от «Права и справедливости» Пшемыслав Чарнек заявил, что военная помощь Украине должна быть приостановлена до изменения ее исторической политики.