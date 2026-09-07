В Иране выделены средства на повторный ввод в эксплуатацию неиспользуемых мощностей, укрепление инфраструктуры и повышение операционных возможностей нефтяных терминалов. По информации Министерства нефти Ирана, об этом заявил исполнительный директор Иранской компании нефтяных терминалов (IOTC) Аббас Асадруз.

«За последние два года были проведены различные работы по восстановлению инфраструктуры, увеличению операционных возможностей и повышению уровня готовности. В результате на реализацию проектов по развитию было выделено 500 миллионов евро», — отметил он.

По словам Асадруза, деятельность Иранской компании нефтяных терминалов непосредственно связана с обеспечением готовности инфраструктуры и операционной устойчивости. В связи с этим основное внимание было уделено выявлению выведенных из эксплуатации мощностей и их возвращению в работу. В течение последних двух лет приоритетными направлениями стали ремонт, обновление и повторный ввод в эксплуатацию оборудования, выведенного из строя по различным причинам.

Он отметил, что важная часть программы по восстановлению мощностей компании была направлена на обновление и укрепление операционной инфраструктуры на острове Харк, который играет ключевую роль в деятельности компании.

«В этих рамках были проведены различные инфраструктурные и восстановительные работы, включая капитальный ремонт и модернизацию объектов, необходимых для морского снабжения, функционирования систем безопасности, электро- и водоснабжения. После проведения капитального ремонта и восстановительных работ два резервуара были возвращены в эксплуатацию. Это позволило восстановить резервные мощности по хранению 2 миллионов баррелей сырой нефти и повысить операционные возможности», — сказал он.

Асадруз также сообщил, что за последние два года были отремонтированы и обновлены 18 судов и соответствующее оборудование. По его словам, это способствовало повышению возможностей компании по операционной поддержке.