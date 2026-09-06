Президент США Дональд Трамп 7 сентября проведет телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на американского чиновника.

Звонки состоятся после завершения визитов спецпредставителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Перед телефонными разговорами Трамп заслушает доклады Уиткоффа и Кушнера об итогах их последних переговоров.

По данным издания, такой порядок контактов американский лидер использует уже не впервые. Ранее Трамп также связывался с Москвой после встреч своих представителей с Путиным, а с российской стороной разговаривал как до, так и после переговоров американской делегации с украинской.