Украинское издание «Главком» опубликовало предполагаемые детали нового «мирного плана» президента США Дональда Трампа, который может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины, отказ от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ.

Согласно публикации, план может предусматривать полное прекращение огня и территориальные уступки со стороны Украины, включая отвод Вооруженных сил Украины с территории Донбасса и части Запорожской области. При этом не исключается размещение там контингента ООН.

Также предполагается проведение на Украине референдума и выборов.

Еще одним пунктом могут стать изменения в конституции страны, предусматривающие закрепление внеблокового статуса Украины и отказ от вступления в НАТО и другие военные союзы.

Киев также может взять на себя обязательство не пытаться силой вернуть территории, которые перейдут под контроль России.

Кроме того, в предполагаемом плане могут содержаться договоренности по языковому вопросу.

Окончательное мирное соглашение, как утверждает издание, может быть подписано уже новой украинской властью, после чего достигнутые договоренности предполагается закрепить через специальную процедуру в ООН.

При этом «Главком» не располагает официальным текстом документа, а изложенные им детали пока не получили подтверждения со стороны Москвы, Киева или представителей США.