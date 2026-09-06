Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве подарил спецпредставителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру футболки с надписью «Киевский режим». Об этом Би-би-си.

Перед тем как вручить подарки американским представителям, Зеленский продемонстрировал такую же футболку на одном из участников украинской переговорной команды.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что футболку с надписью «Киевский режим» на тот момент носил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Реакция Уиткоффа и Кушнера на необычный подарок пока неизвестна.