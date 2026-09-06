В Саксонии-Анхальт завершились выборы в ландтаг (земельный парламент), главным итогом которых станет результат ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), впервые получившей реальные шансы завоевать более половины мест в парламенте и сформировать однопартийное правительство. Об этом сообщает Meduza.

Явка на выборах в Саксонии-Анхальт существенно увеличилась по сравнению с предыдущим голосованием. По предварительной оценке, без учета избирателей, проголосовавших по почте, она составила более 76,5% против 60,3% в 2021 году. Первые экзитполы свидетельствуют об убедительной победе «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Согласно исследованию общественной вещательной сети ARD, АдГ получила 44,5% голосов, улучшив свой результат 2021 года на 23,7 процентного пункта. ХДС набрала 18,5% (-18,6%), «Левые» – 9,4% (-1,6%), «Зеленые» – 8,9% (+3%), СДПГ – 8,2% (-0,2%). «Союз Сары Вагенкнехт» получил 5% голосов, при этом пять лет назад в выборах не участвовал. За СДП проголосовали 2,1% избирателей (-4,3%), другие партии набрали 3,4% (-7%).

Для прохождения в ландтаг партиям необходимо набрать не менее 5% голосов. Таким образом, согласно обоим экзитполам, места в парламенте получают АдГ, ХДС, «Левые», «Зеленые» и СДПГ.

При этом распределение мандатов не полностью соответствует доле голосов, полученных партиями. Голоса, отданные за политические силы, не преодолевшие пятипроцентный барьер, учитываются при распределении мест между прошедшими в парламент партиями. Поэтому для получения большинства мандатов партии необязательно заручаться поддержкой более половины избирателей.