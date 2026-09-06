Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах в Москве, где стороны обсудили новые идеи и возможное проведение трехсторонней встречи.

«Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, которую, как мы надеемся, вскоре удастся официально объявить. В Москве мы обсудили множество других важных и содержательных идей и привезли их сюда, в Киев», – сказал Уиткофф.

Он отметил, для продвижения переговорного процесса необходимо тесное сотрудничество с европейскими партнерами. В связи с этим в Киев прибыли советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Великобритании, Германии и Франции, а также другие представители американской команды.

Спецпосланник президента США подчеркнул, что для достижения договоренностей обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

«Для этого обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы и сократить разногласия между ними. И мы считаем, что у нас есть необходимые составляющие, чтобы достичь этой цели», – добавил он.

Уиткофф также заявил, что американская сторона рассчитывает на мирное и дипломатическое урегулирование конфликта.