Президент Украины Владимир Зеленский допустил продолжение боевых действий зимой и назвал вопрос Донбасса одним из ключевых в переговорах об окончании войны. Об этом он заявил на пресс-конференции со спецпосланниками президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве.

Украинский лидер также назвал визит американских представителей в Украину важным и продуктивным.

В свою очередь, Кушнер сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить пакет предложений для достижения долгосрочного мира. Он также отметил, что Вашингтон считает возвращение к трехстороннему формату переговоров продуктивным.

Отдельно Зеленский высказался о работе американских представителей в Киеве, поблагодарив их за визит.

«Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot, для наших граждан, находящихся в столице. Спасибо, приезжайте чаще – тогда у наших людей будет возможность немного пожить спокойно», – подчеркнул украинский лидер.

Он сообщил, что США в следующем году намерены нарастить производство ракет для ЗРК Patriot, которые Украина рассчитывает получить.

